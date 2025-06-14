İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin torunu Iman Pehlevi, ABD’li iş insanı sevgilisiyle evlendi.

Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin 31 yaşındaki torunu İman Pehlevi, Amerikan Express Bankası’nda çalışıyor.

İman Pehlevi, Yahudi iş insanı Brad Sherman ile New York’ta nikah kıydı ve ardından bir düğün yaptı.

Çift, daha önce Fransa’nın başkenti Paris’te İran kraliyet ailesinin de katıldığı bir törenle evlenmişti.

Evlilik uluslararası yankı uyandırdı. İranlı Yahudi blog yazarı Nioh Berg, X (eski Twitter) üzerinden şu ifadeleri kullandı:

-Prenses İman Pehlevi ve Brad Sherman’ın düğün günü için tüm İran ulusundan tebrikler!

-Hepimiz size sağlık ve mutluluk diliyoruz ve yakında Kraliyet Ailemizi İran’da halkla birlikte görebilmeyi umuyoruz.

-1979 hiç yaşanmasaydı, bu düğün diğer monarşilerdeki gibi dünyanın dört bir yanından davetlilerin yer aldığı bir devlet töreni olurdu.

Dengeler Değişebilir mi?

Bu düğünden sadece dört gün sonra İsrail, İran’a yönelik bir füze saldırısı düzenledi.

Amerika’nın da desteklediği bu saldırının ardından gözler bölgede değişebilecek dengelere çevrildi.

Olası bir devam senaryosu, Orta Doğu’da güç dengelerini ve diplomatik ilişkileri yeniden şekillendirebilir.

Sosyal medyada, Pehlevi ile Sherman’ın Paris’teki düğününden paylaşılan yeni videolar büyük ilgi gördü.