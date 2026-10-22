Fransa’da okullardaki olumsuz koşullar ve hayat pahalılığı nedeniyle 17 Ekim’de başlayan ve 18 Ekim’de de süren protesto gösterileri, başkent Paris’te lüks mağazaların yağmalanmasına kadar ulaştı.

Gösterilerin devam ettiği 18 Ekim tarihinde, kentte küresel gıda sektörü açısından kritik öneme sahip olan SIAL Paris 2026 Uluslararası Gıda Fuarı da kapılarını açtı.

1964 yılından bu yana düzenlenen ve dünya genelinden toplam 7 bin 780 şirketin katıldığı fuarda Türkiye, 351 firmayla temsil edildi.

Fuarın katılımcıları arasında yer alan Oba Makarna, organizasyondan önemli iş bağlantılarıyla ayrıldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Paris’te protestolar ve yağma olayları sürerken fuar alanında 15 milyon dolar tutarında sipariş anlaşması sağlandığı bildirildi.

PERFORMANSINA KATKIDA BULUNACAK

Açıklamada şöyle denildi:

“Gerçekleştirilen görüşmeler ve kurulan ticari bağlantılar neticesinde, farklı ürün gruplarımızı kapsayan yaklaşık 15 milyon USD tutarında yeni sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin, Şirketimizin mevcut üretim kapasitesi, üretim planlaması ve müşterilerimizle mutabık kalınan teslimat takvimleri doğrultusunda karşılanması planlanmaktadır.

Alınan siparişlerin, uluslararası pazarlardaki ticari faaliyetlerimizin güçlendirilmesine katkı sağlaması ve üretim ile sevkiyat süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak gelecek dönem satış gelirlerimiz ve operasyonel performansımız üzerinde olumlu etki oluşturması beklenmektedir.