Pazar günü itibarıyla şiddet eylemleri ve protestolar, Paris'teki münferit çatışmalar ile küçük grupların yağma girişimleri dışında büyük ölçüde duruldu. Yaşanan tahribat ardından siyaset sahnesinde sorumluluğun kime ait olduğuna dair sert bir tartışma alevlendi.

Şiddet olaylarının ardından aşırı soldan aşırı sağa kadar birçok siyasetçi hükümeti zayıf ve hazırlıksız bir polis müdahalesi yürütmekle suçlarken, bazı muhalifler İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını talep etti.

Nuñez ise cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada poliste personel eksikliği bulunmadığını, ancak eylemcilerin "küçük gruplar halinde dağıldıklarında" kontrol edilmelerinin güçleştiğini ifade etti.

Başbakan Sébastien Lecornu, yaşanan kaosun sorumluluğunu doğrudan aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'ya yükledi. Lecornu, partiyi hafta boyunca öğrenciler arasında polise karşı güvensizlik tohumları ekmekle ve resmi gösterilerden önce polise ve kamu binalarına saldıran "aşırı sol" unsurları kışkırtmakla suçladı.