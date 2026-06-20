Dün, gece saatlerinde Fransa’nın başkenti Paris'teki Rus Büyükelçiliği’nin duvarında, Ukrayna yapımı FP-2 insansız hava aracının nişangahına benzeyen bir yazı belirdi.

Büyükelçiliğin Ukrayna yapımı İHA tarafından tehdit edildiği izlenimi veren projeksiyon Rusya'nın tepksine neden oldu.

Fire Point-2 tipi İHA'lar bu hafta Moskova'ya yapılan saldırıda büyük rol oynadı. Bu İHA'lar Rusya'nın başkentine büyük hasar verdi.

Bu gösteri, Ukrayna şirketi Fire Point’in FP-1 ve FP-2 insansız hava araçlarını sergilediği Eurosatory 2026 savunma fuarının sona ermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.