Tayland'ın başkenti Bangkok, Paris, Londra ve New York gibi küresel metropolleri geride bırakarak dünya turizm listelerinin zirvesindeki yerini korudu. Uluslararası endeks verilerine göre kent, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 30,3 milyon yabancı turistle pandemi öncesi rekorlarını da geride bırakarak küresel turizmdeki lider konumunu pekiştirdi.

ASYA METROPOLÜ KÜRESEL LİSTELERDE NASIL ÖNE ÇIKTI?

Küresel destinasyon endekslerine göre Bangkok, on yılı aşkın bir süredir yabancı ziyaretçi sayısında dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, kentin bu sürdürülebilir popülaritesini Güneydoğu Asya'daki avantajlı coğrafi konumuna, gelişmiş uluslararası uçuş ağına ve batılı rakiplerine kıyasla oldukça düşük olan konaklama, ulaşım ve gıda maliyetlerine bağlıyor. Ayrıca kentin merkezinde yoğunlaşan tarihi turistik mekanlar ve dünyaca ünlü yerel mutfak kültürü de ziyaretçi trafiğini doğrudan besliyor.

REKOR TURİST AKINININ KENTTEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ NELER?

Yüksek turist yoğunluğu, küresel popülaritenin yanı sıra kent altyapısında ciddi lojistik ve sosyal sorunları beraberinde getiriyor. Bangkok genelinde düzenli olarak yaşanan yoğun trafik sıkışıklığı, artan hava kirliliği, tatlı su kaynakları üzerindeki baskı ve tarihi anıtların yıpranması yerel yönetimi zorlayan temel problemler arasında yer alıyor. Turizm sektörünün büyümesiyle birlikte yasadışı ekonomi, dolandırıcılık vakaları ve seks turizmi gibi sorunlar da kent genelinde varlığını sürdürüyor.

ŞEHRİN COĞRAFİ KONUMU HANGİ TEHLİKELERİ BARINDIRIYOR?

Kentin küresel turizmdeki geleceğini tehdit eden en büyük risk ise coğrafi yapısından ve çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Deniz seviyesinden yalnızca 1,5 metre yükseklikte bulunan Bangkok, kontrolsüz yeraltı suyu çekimi nedeniyle her yıl ortalama 2 santimetre dibe doğru batıyor. Çevre uzmanları, mevcut batma hızının bu şekilde devam etmesi durumunda 2050'li yıllara gelindiğinde şehrin birçok bölgesinin kısmi sel ve sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını öngörüyor.