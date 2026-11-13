Fransa'nın başkenti Paris'te elmas üreticisi De Beers'a ait kuyumcu mağazası silahlı soyguncuların hedefi oldu. Maskeli soyguncular, birkaç dakika içinde 1 milyon eurodan fazla değerde mücevher çalarak motosikletle kaçtı. Soygun, lüks kuyumcuların bulunduğu Place Vendome Meydanı yakınlarındaki Rue de la Paix Caddesi'nde bulunan mağazada gerçekleşti. Polisten yapılan açıklamada, soyguncuların silah gösterdiği ancak ateş etmediği belirtildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Savcılık ise organize suç biriminin, “organize bir çete tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun” ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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