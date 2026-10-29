Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil faciaya yol açıyordu. Kaza, Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKIP 3 ARACA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Y.D. yönetimindeki 59 APL 268 plakalı otomobil, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 ayrı araca art arda çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinlerinin panikle yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Y.D. ile yanında yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki B.G., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hasar gören park halindeki araçlar ile takla atan otomobil, olay yerine çağrılan çekici marifetiyle kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.