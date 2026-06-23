Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Emek Mahallesi Değirmendere Sokak’ta meydana geldi. E.G. yönetimindeki 06 PG 562 plakalı otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu E.G.’yi kaza yerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir sokakta otomobilinde uyurken buldu.

Polis ekiplerince uyandırılan sürücünün yapılan alkol testinde 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. E.G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, “alkollü araç kullanmak” suçundan 27 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan hasar gören araçlardan birinin sahibi Ahmet Köse, kazaya ilişkin, “Önce benim aracımın arkasındaki araca çarpıyor, o aracın da etkisiyle benim aracıma vuruyor. Daha sonra kaçıp buraya geliyor, aracını kenara çekip içinde uyuyor. Biz sesi duyunca dışarı çıktık ve polisi aradık” ifadelerini kullandı.