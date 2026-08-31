Olay, Olur ilçesine bağlı kırsal Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görev yapan operatör Tuncay Altaş, mesai bitince iş makinesini park etti. Altaş ve yol yapımında çalışan işçiler Oltu’ya gitmek üzere yola çıktı.

Ancak bir süre sonra park halindeki iş makinesinde yangın çıktığı fark eden bölgedeki köylüler, telefonla Altaş’a haber verdi. Tekrar çalışma yaptıkları alana dönen Altaş ile işçiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlere teslim olan iş makinası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.