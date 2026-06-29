Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir servis minibüsü park halindeki kamyona çarptı, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbüller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ö. yönetimindeki 16 S 6392 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 16 GG 803 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.