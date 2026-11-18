Olay, saat 15.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi’nde yaşandı. Z.K., park halinde bulunan 78 AY 811 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Öte yandan aracın alevlere teslim olduğu anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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