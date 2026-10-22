Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Emre Özen yaşamını yitirdi.
Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunda, 6. Ana Jet Üssü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Özen'in kullandığı 10 AGN 891 plakalı motosiklet, park halindeki 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Özen'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.