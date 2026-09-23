Park kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Olay, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Bir işletme önünde sabah saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle işletme çalışanları ile araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan gerginlik, akşam saatlerinde yeniden tırmandı.

AKŞAM SAATLERİNDE BİÇAKLI KAVGA

Akşam saat 19.00 sıralarında olayın yaşandığı yerde yeniden bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma bu kez bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan Bülent Ceyhan Y., Oktay Y. ve Mehmet Ümit Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bülent Ceyhan Y. ve Oktay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı.