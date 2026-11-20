İstanbul’un Esenyurt ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada aracından inerek karşı tarafa saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen 26 yaşındaki M.S.’ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. İncelemede, Talatpaşa Mahallesi’nde bir kişiyle park yeri nedeniyle tartışan sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inerek saldırı girişiminde bulunduğu belirlendi. TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.S., ekiplerce yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” maddesinden ceza verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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