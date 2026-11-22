Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan park tartışması karakolda son buldu. Tarihi Orhan Camii çevresinde meydana gelen olayda, araç parkı nedeniyle başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. YOL KAPANDI DİYE TEPKİ GÖSTERDİ Olay, 21 Kasım Cumartesi günü sabah namazı saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde yaşandı. İddiaya göre camiye ibadet etmek için gelen bazı kişiler, araçlarını dar sokağa park edince yol trafiğe kapandı. İşe gitmek amacıyla evinden çıkan F.K., aracının önünün kapanmasına tepki gösterdi. Bu nedenle cemaatten bir kişiyle arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede gerginleşti. BOĞAZ SIKIP TEHDİTLER SAVURDU Tartışmanın büyümesi üzerine F.K.'nin karşısındaki kişinin boğazını sıktığı ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Şüphelinin, "Haftaya bu camiye gelme, vururum" dediği iddia edildi. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. GÖZALTINA ALINDI Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen F.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.