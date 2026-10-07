Olay, 4 Ekim'de Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre K.Y., aracını evinin önüne park ettiği sırada Yusuf Taylan, H.T. (65) ve A.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine K.Y.'nin oğlu F.Y. de geldi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EVE GİDİP BIÇAK ALDI

Polisin yaptığı araştırmada K.Y.'nin kavga sırasında evine giderek bıçak aldığı ve yeniden sokağa indiği belirlendi. Şüphelinin burada Yusuf Taylan'ı bıçakla yaraladığı tespit edildi. Olayda Yusuf Taylan'ın yanı sıra H.T. ile K.Y. de yaralandı.

POMPALI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre K.Y., bıçaklı saldırının ardından yeniden evine gitti. Bu kez pompalı tüfeği alan şüphelinin balkona çıkarak sokağa doğru hedef gözetmeksizin ateş ettiği belirlendi. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu herhangi bir kişinin yaralanmadığı tespit edildi. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri hemen olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YUSUF TAYLAN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 34 yaşındaki Yusuf Taylan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BIÇAK VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine gelen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri K.Y. ile oğlu F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirtilen bıçak ile ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 36 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

KAVGA KAMERADA

Yusuf Taylan'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokakta karşı karşıya geldiği ve kavganın büyüdüğü anlar yer aldı. Polis incelemesinde, K.Y.'nin kavga sırasında evine giderek aldığı bıçakla Yusuf Taylan'ı yaraladığı, ardından yeniden evine çıkarak bu kez pompalı tüfekle balkondan sokağa ateş ettiği belirlendi.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. ile oğlu F.Y., “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.