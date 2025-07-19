Olay, Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. İkindi namazı sırasında saf tutan Şevki Tanrıkulu (63), arkasından yaklaşan Y.Ş. (32) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Tanrıkulu’nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR HAFTA ÖNCE KAVGA ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırgan Y.Ş.'nin kısa süre sonra kendi rızasıyla polise teslim olduğunu bildirdi. İlk bilgilere göre, Y.Ş. ile Tanrıkulu’nun yaklaşık bir hafta önce araç park yeri yüzünden tartıştıkları öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Camiye gelen Tanrıkulu’nun yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırının tasarlanıp tasarlanmadığı ve Y.Ş.'nin olay anında silah taşıdığına dair ayrıntılar inceleniyor. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de soruşturmaya dahil edildi.