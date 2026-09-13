Esentepe Mahallesi'nde 7 Eylül'de 'parka gideceğiz' deyip kaybolan Ş.A. ve üç çocuğunun, aile içi şiddet iddiaları nedeniyle kadın sığınma evine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Olay, Ş.A.'nın saat 12.00 sıralarında eşi Murat Alan'ı telefonla arayarak oğlu İ.C.A. (10), kızı A.A. (6) ve küçük oğlu B.R.A. (3) ile parka gideceğini söylemesiyle başladı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' DİYEREK ARADI

Birkaç saat sonra eşini arayan Murat Alan, telefonunun kapalı olduğunu fark etti. Komşular ve akrabalarla görüşmelerine rağmen sonuç alamayan baba, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Alan, eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek, 'Çocuklarımı alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum' dedi.

'BAŞKA BİRİSİ İLE GİTTİĞİNDEN DE ŞÜPHELENİYORUM'

Babaanne Deste Alan, torunlarının ve gelininin bulunmasını istedi. 'Başka birisi ile gittiğinden de şüpheleniyorum. Bir mafyanın eline mi geçti, biri zorla tehdit mi etti, çocukları almak mı istedi? Onu da bilemiyorum' ifadelerini kullandı.

Deste Alan, oğlu ile gelini arasında bir problem olmadığını, ancak büyük çocuğa baskı uygulandığını öne sürdü. 'Eğer kızının vicdanı varsa meydana çıkar. 'Baba ben buradayım, ben iyiyim' der' diye ekledi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından Ş.A. ve üç çocuğunun, psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle polise başvurup kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Aile içi şiddet iddiaları, kayıp durumunun arkasındaki gerçek neden olarak ortaya çıktı.