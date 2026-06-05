Romanya’nın Piatra Neamț şehrindeki bir parkta hizmete açılan pembe renkli, modern tasarımlı bir ekolojik tuvalet, yerel halkı kelimenin tam anlamıyla ikiye böldü. Alışılmışın dışındaki tasarımı ve yanında asılı duran poşetleri gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırınca sosyal medyada hararetli ve bir o kadar da trajikomik bir tartışmanın fitili ateşlendi.

"Dünyanın hiçbir yerinden böyle bir şey görmedim"

Tartışma, Petra Pop adlı bir kadının "Împreună pentru Piatra Neamț" isimli Facebook grubunda isyan etmesiyle başladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, belediye başkanına şu sözlerle seslendi:

"Bu şehrin insanları nasıl olur da halka açık bir yerde bir poşetin içine dışkılayabilir? Dünyanın hiçbir yerinde böyle korkunç bir şey görmedim!"

Bu paylaşımın ardından yorum alanı adeta bir savaş alanına döndü. Kimi vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kimileri ise konuyu trajikomik bir ironiyle ele aldı.

Parkta tuvaletini yapan bir internet kullanıcısı ironinin dozunu artırarak, "Bu tuvalette büyük tuvaletimi yaptım ve çok keyif aldım. Adeta bir tahtta oturur gibi dünyayla sosyalleşebildim. Birkaç yaşlı kadın güvercinlere kırıntı verdiğim için bana güldü. Dışarıdaki gibi bir ülke istiyoruz ama tuvaletin kapısını kapalı tutmalıyız!" diyerek sistemle alay etti.

Halk ikiye bölündü

Kısa sürede yüzlerce yorum alan gönderide halk adeta modernizm ve gelenekselcilik ekseninde ikiye ayrıldı:

Modern Altyapıyı Savunanlar: Bir grup vatandaş, bu sistemin İskandinav ülkelerinde ve Valencia gibi Avrupa şehirlerinde, özellikle festivallerde sıkça kullanıldığını belirtti. Yan taraftaki poşetlerin dışkılamak için değil; çocuk bezleri, ıslak mendiller ve hijyenik pedler gibi atıklar için olduğunu savunan bir kullanıcı, "Anlaması bu kadar zor olan ne var? Biraz gelişmedik mi gerçekten? Her bilgi bir tık uzağınızda" diyerek tepki gösterdi. Bir diğeri ise bu tesislerin doğru kullanımı için belediyenin halkı eğitmesi gerektiğini vurguladı.

Hijyen ve Tasarımdan Şikayet Edenler: Diğer tarafta ise umumi tuvaletlerin zaten birer enfeksiyon yuvası olduğunu belirtenler vardı: "Çalı tuvaleti bile bundan iyidir! On metre öteden kokuyor. Romanya'da umumi tuvalete gireceğime altıma bebek bezi bağlarım!"

Bazı vatandaşlar ise yetişkinlerin yok sayılıp sadece çocuklara öncelik verilmesini eleştirerek, "Peki yetişkinler nereye gidecek? Çalıların arasına mı? Normal bir tuvalet yapsaydınız daha ucuz olmaz mıydı?" diyerek harcamaları eleştirdi.

Belediye Başkanı fotoğraflı kanıtla devreye girdi

Tartışmanın çığından çıkması üzerine Piatra Neamț Belediye Başkanı Adrian Niță duruma bizzat müdahale etmek zorunda kaldı. Başkan Niță, tartışmayı sonlandırmak adına parkta tuvaleti kullanan bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu tuvaletler sadece çocuklar içindir ve poşetler kesinlikle içine dışkılamak için tasarlanmamıştır. Resimde, bu çocuk tuvaletlerini merkez parka yerleştirmeyi seçmemizin nedenini açıkça görebilirsiniz."

Başkan, poşetlerin sadece hijyenik atıklar için konulmuş çöp poşetleri olduğunu ve sistemin susuz çalışan, çevre dostu bir ekolojik ünite olduğunu netleştirdi.

İşin aslı ne? Danimarkalı üretici konuştu

Sosyal medyayı sallayan bu pembe tuvaletin arkasında aslında ödüllü ve küresel bir tasarım var. Danimarkalı üretici Lapee firması, bu ürünün kadınlar ve çömelerek idrarını yapan bireyler için özel olarak tasarlanmış bir mobil pisuvar olduğunu belirtiyor.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre ürünün özellikleri şunlar:

Festivallerde ve parklarda kadınların bitmek bilmeyen tuvalet kuyruklarını azaltmak, cinsiyet eşitliği sağlamak için üretildi. 5 kıtada ve 26 ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Duvarlar kavisli olduğu için dışarıdan bakanlar içerideki kişinin vücudunu göremiyor. Ancak içerideki kişi, ayakta duran bir insanın göz hizasında çevreye hakim olabiliyor; bu da güvenlik hissi yaratıyor.

Susuz çalışan bu ekolojik sistem, kolay temizlenebilirliği ve pratik nakliyesiyle modern şehircilikte bir devrim olarak kabul ediliyor.

Piatra Neamț halkı şimdilik bu pembe devrime alışmakta zorlansa da, görünen o ki "pembe pisuvar" bir süre daha şehrin en çok konuşulan magazin malzemesi olmaya devam edecek.