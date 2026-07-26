Şampiyonlukla taçlanan tarihi gecenin en öne çıkan ismi yıldız pasör çaprazımız Melissa Vargas oldu. Müsabaka boyunca hücumda durdurulamayan ve rakip blokları adeta felç eden Vargas, ürettiği 33 sayı ile maçın en skorer ismi unvanını elde etti ve zafere damgasını vurdu.

Sergilediği büyüleyici oyunun ardından Vargas, organizasyon sonunda düzenlenen törende turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ödülüne layık görüldü.

Dünya Voleybolunda Türk Rüzgarı Esiyor

Müsabaka boyunca disiplinli alan savunması ve kusursuz hücum varyasyonlarıyla Brezilya’ya geçit vermeyen Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle uluslararası arenadaki altın çağını sürdürmeye devam etti. Ay-yıldızlı ekibimiz, elde ettiği bu büyük başarıyla tüm Türk sporseverlere bir kez daha haklı bir gurur yaşattı.