Florya Atatürk Ormanı’nda çekilen görüntülerde, vatandaşların vakit geçirmek için kullandığı bir masanın adeta çöplüğe çevrildiği görüldü.

Masanın üzerinde pizza kutuları, içecek ambalajları, kullanılmış peçeteler ve çok sayıda sigara izmariti bulunurken, çöplerin toplanmadan bırakılması dikkat çekti.

SİGARA İZMARİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde özellikle masa üzerine ve çevresine bırakılan sigara izmaritlerinin fazlalığı göze çarptı. Ormanlık alanda ortaya çıkan manzara, çevre temizliğinin yanı sıra doğaya karşı duyarlılık konusunu da yeniden tartışmaya açtı.

UYARILARA RAĞMEN GÖRÜNTÜ DEĞİŞMİYOR

Yetkililer ve çevre gönüllüleri, ormanlık ve mesire alanlarında çöplerin doğaya bırakılmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen benzer görüntülerin yaşanmaya devam etmesi tepkiye neden oluyor.

Florya Atatürk Ormanı’nda kaydedilen son görüntüler de ortak kullanım alanlarının temiz bırakılması ve doğaya atık bırakılmaması konusunda bireysel sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya koydu.