Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa G. (39) ile kardeşi Mehmet G. (28), borç-alacak meselesi nedeniyle Mehmet D. (28) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet D., yanında bulunan bıçakla Mustafa G.’yi bacağından yaraladı, Mehmet G.’yi ise darbetti.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.