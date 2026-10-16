Küçük yaşlardan beri hayal ettiği nişan yüzüğünü kuyumcudan almak yerine kendi elleriyle topraktan çıkarmak isteyen 31 yaşındaki Micherre Fox, servet değerinde bir keşfe imza attı. ABD'nin Arkansas eyaletindeki dünyaca ünlü Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nda günlerce süren zorlu kazı çalışmalarının sonunda mucizeyi yaşayan kadın, çiy damlası sandığı parıltıyı eline alınca gözlerine inanamadı.

8 SAAT BOYUNCA HİÇ DURMADAN TOPRAĞI KAZDI

New York'ta strateji danışmanı olarak çalışan Fox, doğaya ve insan emeğine zarar vermeden elde edilmiş etik bir elmasa sahip olmak istiyordu.Erkek arkadaşı Trevor Ballou'ya kendi elmasını bulmadan evlenmeyeceğini söyleyen genç kadın, lisansüstü eğitimini bitirir bitirmez elmas aramaya başladı. Her gün ara vermeden 8 saat boyunca toprağı kazan kadın, kazı çalışmaları boyunca çadırda konakladı.

SU DAMLASI SANDIĞI TAŞ SERVET ÇIKTI

Kazı çalışması sırasında bir sürü aksilik yaşayan kadın küreğini çaldırdı ancak pes etmedi. 3 saatlik ürüyüşle yeni bir kürek alan Fox, pes etmeden aramaya devam etti. Arayışının 21’nci gününde kazı alanına son kez giren Micherre Fox, yerde parıldayan bir nesne fark etti. İlk anda üzerini kaplayan bir çiy damlası sandığı bu parıltıya ayakkabısıyla dokunduğunda gözlerine inanamadı. Taşı eline aldığında ise hayatının şokunu yaşayan kadın tam 2,3 karatlık dev bir elmas buldu.

YILIN EN BÜYÜK 3. ELMASINI BULDU

Park yetkilileri, alanda her gün elmas bulunduğunu ancak yılda sadece birkaç tanesinin 1 karat sınırını aştığını belirterek bu keşfin yılın en büyük üçüncü elması olduğunu açıkladı. Hayalindeki nişan yüzüğünün ana taşını kendi elleriyle bulan Fox ise elmasın maddi değerini biçtirmek istemediğini söyledi.