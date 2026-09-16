Pensilvanya’dan Arkansas’taki Elmas Krateri Eyalet Parkı’na gelen Smith, sürülmüş toprak üzerinde alışılmadık bir parıltı fark etti. İncelenen taşın renksiz, düz ve pürüzsüz yapıya sahip doğal bir elmas olduğu belirlendi.

YERDEKİ PARILTIYI FARK EDİNCE DURDU

Smith, park içerisinde yürürken toprakta diğer taşlardan farklı görünen bir cisim fark etti. Yerden aldığı taşın daha sonra 3,09 karatlık beyaz elmas olduğu tespit edildi. Küçük bir boncuk büyüklüğündeki elmasa Smith tarafından “Za’Novia Özgürlük Elması” adı verildi.

Elmas Krateri Eyalet Parkı’nda ziyaretçiler, değerli taş ve mineral aramak için ayrılmış 37 dönümlük alanda kendi aramalarını yapabiliyor. Parkın kurallarına göre ziyaretçilerin alanda buldukları elmasları ellerinde tutmalarına izin veriliyor. Bu nedenle Smith’in bulduğu 3,09 karatlık taş da kendisine ait olacak.

PARKTA NASIL ELMAS BULUNABİLİYOR?

Bölge, doğal volkanik yapısı nedeniyle elmasların yüzeye çıkabildiği alanlardan biri olarak biliniyor. Doğal erozyonun zaman içerisinde yer altındaki taşların yüzeye yaklaşmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Parkta yapılan aramalarda bugüne kadar binlerce değerli taş bulundu. Ziyaretçiler de sürülmüş toprak üzerinde veya yüzeye yakın bölgelerde elmas arayabiliyor.

40 KARATI AŞAN ELMAS DA BURADA BULUNDU

Bölgenin geçmişinde Smith’in bulduğu elmastan çok daha büyük keşifler de bulunuyor. Resmi kayıtlarda 1920’li yıllarda bölgede bulunan ve ağırlığı 40 karatı aşan “Uncle Sam” elması öne çıkıyor. Smith’in bulduğu 3,09 karatlık beyaz elmas ise parkta son dönemde kayıtlara geçen dikkat çekici keşiflerden biri oldu.