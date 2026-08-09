MacRitchie Rezervuarı, Singapur’un Central Catchment Doğa Koruma Alanı içerisinde bulunuyor. Yürüyüşçüler, koşucular ve doğa tutkunlarının kullandığı parkurların geçtiği bölge aynı zamanda çok sayıda sürüngenin doğal yaşam alanı. Bu nedenle parkurlarda zaman zaman yılanlarla karşılaşılabiliyor.

ZEHİRLİ TÜRLER DE YAŞIYOR

Singapur’da 64 yerli yılan türü bulunuyor ve tropikal iklim nedeniyle bu hayvanlar yıl boyunca aktif olabiliyor. Ülkede ekvator tüküren kobrası, kral kobra ve bantlı krait gibi zehirli türler de yaşıyor. Yetkililer, karşılaşılan bir yılanın türünü ilk bakışta doğru belirlemenin her zaman mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Yılanların boyutları da büyük farklılık gösteriyor. Singapur’daki en küçük türlerden Brahminy kör yılanı yaklaşık 20 santimetreye kadar büyürken, retiküle pitonların uzunluğu 9 metreyi aşabiliyor. Bazı türler yalnızca ormanlarda değil, kemirgen ve diğer avların bulunduğu kentsel alanlarda da görülebiliyor.

YAKLAŞMAYIN UYARISI YAPILDI

Singapur Hayvan ve Veterinerlik Servisi, bir yılanla karşılaşıldığında sakin kalınmasını ve hayvana geri çekilebileceği alan bırakılmasını öneriyor. Yılana dokunmak, onu kovalamak, köşeye sıkıştırmak veya yakalamaya çalışmak savunma amaçlı saldırı riskini artırabiliyor. Bunun yerine yavaşça geri çekilerek güvenli mesafe oluşturulması gerekiyor.

MacRitchie’deki karşılaşma da doğa parklarının yalnızca insanların kullandığı rekreasyon alanları olmadığını yeniden gündeme getirdi. Yılanlar kemirgenler, kurbağalar ve küçük sürüngenlerle beslenerek ekosistemde önemli rol oynuyor. Yetkililer, ziyaretçilerin belirlenmiş parkurlarda kalmasını ve karşılaştıkları yabani hayvanları uzaktan gözlemlemesini istiyor.