Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi’ndeki bir parkta oturan M.A.’nın başına, nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.A.’nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

NEREDEN ATEŞLENDİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Polis ekipleri, kadının yaralanmasına neden olan merminin hangi silahtan ve nereden ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.