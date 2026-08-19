Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı parka gelen polis ekipleri uykuda olan gazileri gözlerine fener tutarak uyandırdı. Ardından gazilerin zorla otobüslere bindirilerek Bilkent'te bulunan Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine ve alandan aktarılan mesajlara göre, baskın sırasında görev alan sivil polislerin kimliklerini gizlemek amacıyla tıbbi maske taktıkları ve şapkalı oldukları dikkat çekti. Operasyonun ardından Güvenpark'ın tamamen boşaltıldığı teyit edildi. GAZİLER YÜRÜYECEK Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürülen gazilerin, yaşanan müdahalenin ardından bugün İçişleri Bakanlığı'na yürüyeceği öğrenildi. Olayla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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