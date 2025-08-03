Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nin muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, bir parkta uygunsuz hareketler sergilediklerini belirterek genç çiftin yanına gitti.
İstiklal Yolu Parkı'nda meydana gelen olayda, muhtarın uyarısının ardından M.Ö ile Küçüktarakçı arasında bir tartışma başladı.
CEBİNDEN BIÇAĞI ÇIKARDI, ÖLDÜRMEYE KALKTI
Çevredeki insanların ayırma girişimlerine rağmen elindeki bıçağı muhtar Küçüktarakçı'ya saplamaya çalışan M.Ö., güçlükle durdurulabildi.
Kendisi savunmaya çalışan muhtar elinden yaralanırken, hastanede yapılan tedavinin ardından muhtarın eline 8 dikiş atıldığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından gözaltına alınan M.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nin muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, bir parkta uygunsuz hareketler sergilediklerini belirterek genç çiftin yanına gitti.