İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy'deki bir parkta kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından polis ekipleri tarafından bölgedeki kameralar incelendi ve saha çalışması yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda parkta genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin 19 yaşındaki J.R.S.A.M. ile 22 yaşındaki Z.M.A.E. olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İki kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.