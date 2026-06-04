Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Kaplan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE OLAY YERİNDE, TABANCAYLA FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan birkaç saat önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Fotoğraf da dosyaya dahil edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.