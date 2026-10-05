İrlanda’nın Donegal bölgesine bağlı Buncrana’da gece gökyüzünde hareket eden parlak bir cisim görüntülendi. Adam Rory Porter tarafından kaydedilen görüntülerde cismin karanlık gökyüzünde parlak bir iz bırakarak ilerlediği görüldü.

GECE SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNDE BELİRDİ

Buncrana semalarında görülen cisim birkaç saniye boyunca gökyüzünde ilerledi. Görüntüyü kaydeden Porter, cismi ilk gördüğünde evinin üzerinde patlayan havai fişekler olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Parlak cismin 3 Ekim Cumartesi günü İrlanda’nın County Donegal bölgesindeki Inishowen Yarımadası’nda yer alan Buncrana’da görüntülendiği bildirildi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntü kısa sürede dikkat çekti.

UZAY ARACI ENKAZI OLABİLİR

Cismin atmosfere yeniden giren bir uzay aracına ait enkaz olabileceği değerlendirildi. Atmosfere giren parçaların yüksek sıcaklığın etkisiyle yanması, gökyüzünde parlak bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Görüntülerdeki cismin ne olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. Olasılıklar arasında uzay aracı enkazının atmosfere yeniden girmesi yer alırken, cismin kaynağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

CİSİM GERÇEKTEN UZAYDAN MI GELDİ?

Görüntünün uzay aracı enkazına ait olabileceği değerlendirilse de bunu doğrulayan kesin bir bilgi paylaşılmadı. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.