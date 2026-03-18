Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘en iyi ve parlak ekonomistlerden biri’ olarak nitelendirdiği, Merkez Bankası’nın (TCMB) eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, ‘örgüt lideri’ çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianemede 200 liralık banknotların üzerinde imzası olan eski bürokrat Şener’in de aralarında bulunduğu 9 kişi için ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kamu ihalesine fesat karıştırmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlamalarla 57 yıla kadar hapis cezası istendi.

En büyük banknotumuz olan 200 liranın üzerinde Emrah Şener’in imzası bulunuyor.

SİNGAPUR’DA ŞİRKET KURDU

TCMB’nin ana hissedarlarından olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianemede 2016 ile 2023 yılları arasında TCMB’de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emrah Şener, ‘örgüt elebaşı’ olarak gösterildi. İddianemede BKM ‘mağdur’, TCMB ‘şikayetçi’, BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş da ‘örgüt yöneticisi’ olarak yer aldı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Şener’in de aralarında bulunduğu 9 kişinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kamu kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘6493 sayılı yasaya muhalefet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianemede dosyadaki şüphelilerin birçoğunun ortak noktasının Emrah Şener olduğu belirtildi. İddianemede BKM’nin kaynaklarının ‘hileli’ yollarla yurt dışına çıkarıldığı, Şener’in Singapur’da paravan şirket kurduğuna yer verildi.

177 milyon liralık usulsüzlük

Savcılığın iddianamesinde Emrah Şener’in de aralarında olduğu 9 kişi, 6 farklı ihale ve sözleşmede toplam 177 milyon 192 bin 538 liralık usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. İddianamede Şener’in kurduğu ‘suç örgütü’nün hizmet alımı yapılmış gibi BKM’ye fatura kestiği ve suçtan elde edilmiş mal varlığını ülkeye geri soktuğu belirtildi. Şener, soruşturma kapsamında Ekim 2025’te tutuklanmış, Kasım 2025’te ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla tahliye edilmişti.