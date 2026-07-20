AKP Antalya Milletvekili ve Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaydı hayat şartıyla (yaşadığı sürece) Cumhurbaşkanı kalması şartıyla parlamenter sisteme dönme önerisinde bulundu. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Sedat Bozkurt, Erdoğan’ın da “Bunları sonra konuşuruz” diyerek buna sıcak baktığını savundu.

Bozkurt, “Parlamenter sistem ‘konuşulabilir’ oldu” başlıklı yazısında, nisan ayında Külliye’de Erdoğan’ı ziyaret eden Türk Demokrasi Vakfı yönetimi ile Erdoğan arasında geçen bazı diyalogları anlattı. Bozkurt’un o iddiayı dile getirdiği yazısı şöyle:

SİZ HEP CUMHURBAŞKANI ŞARTIYLA…

“Önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Demokrasi Vakfı yönetimi bir süre önce Erdoğan’ı Külliye’de ziyaret etti. Vakfın yönetiminde AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da var. Yazıcı, doktora tezinin parlamenter sistem olduğunu hatırlatır ve “Başından beri ben parlamenter sistemi savuna geldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek” dedi ve ekledi; “Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz ‘kaydı hayat’ şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız.”

Nisan ayında gerçekleşen ziyarette Erdoğan’a “Türkiye Nuh’un gemisidir” tablosu hediye edildi

BUNLARI SONRA KONUŞURUZ

Heyet de Erdoğan da şaşırdı doğal olarak. Ama hemen devreye giren Erdoğan, Serap Yazıcı’ya dönerek, “Bunları sonra konuşuruz” dedi ve konuyu hemen kestirip attı. Burada Yazıcı’nın bir anayasa hukuku profesörü olarak bunu söylemesinin arkasında ne olduğunu doğal olarak merak etmemek elde değil. Demokrasi açısından parlamenter sistemi Erdoğan’ın karşısında sıkı bir biçimde savunduktan sonra bu önerisinin mantıklı bir gerekçesi vardır sanırım. Artık, parlamenter sisteme dönme meselesi Erdoğan açısından da konuşulabilir bir mesele haline gelmiş demek ki.”

CHP’de siyasete başladı AKP’de devam ediyor

13 yaşında ailesiyle geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybeden Serap Yazıcı Özbudun, 2023’te vefat eden Anayasa Profesörü Ergun Özbudun’la evliydi. Siyasete 2001’de CHP PM üyesi olarak giren Serap Yazıcı, 2020’de ise Gelecek Partisi’nin kurucusu oldu. 2023 seçimlerinde CHP listesinden milletvekili seçildi. Şubat 2025’te ise istifa ederek AKP’ye katıldı. Serap Yazıcı, 2007 yılında Erdoğan’ın hazırlattığı ilk sivil Anayasa taslağını hazırlayan kadronun içinde yer alıyordu.