Cem YILDIRIM

İş başına gelen yeni yönetim, eski kooperatif yöneticilerini “Çıkar sağlama ve kooperatifi zarara uğratma” iddiası ile mahkemeye verdi. Yedi eski yönetici hakkında dava açıldı. İddianamede, kooperatifte usulsüzlükler yapıldığı ve zarara uğratıldığı iddiası yer aldı. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri TOKİ eski Başkanı Mehmet Kemal Ünsal ile Ramazan Özkan, Davut Baykan, Mustafa Ertürk, Halil Kuran, Ekrem Aydemir, Şinasi Tosunoğlu hakkında hapis cezası istendi.

Sitenin lüks villaları ağaçlar içinde.

DEĞERİ KATLANDI

Eski yönetimin, kooperatife ait 13 bin metrekarelik (yaklaşık iki futbol sahası) araziyi bir inşaat firmasına verip yüzde 50 paylaşım ile 14 villa yaptırmaya başladığı daha sonra da arsayı değerinin çok altında 18 milyon liraya satarak kooperatifin zarara uğratıldığı vurgulandı. Arsanın bugün için değerinin en az 1 milyar TL olduğu, üzerine yapılacak villalar ile de değerinin katlandığı belirtildi.

VİLLALAR 200 MİLYON

Müteahhit firma ile kooperatif yönetimi 14 villanın tanesini 200 milyon liraya satışa çıkarıp çıkar elde edildiği savunulurken, iş başına gelen yeni yönetim toplam 2 milyar 600 milyon lira değerinde olan villaların satışını iskan alma aşamasında durdurdu ve konu mahkemelik oldu.

Yeni yönetim Anıtkabir’de...

Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde Ankara’nın Çayyolu semtinde 1450 dönüm arazi içinde yapılan prestijli sitede 6+1 tripleks 945 villa, 1032 de daire olmak üzere toplan 1977 konut bulunuyor.