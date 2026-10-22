Kuzey İrlanda'nın kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) eski lideri Jeffrey Donaldson hakkında, İngiltere Parlamentosunun bulunduğu Westminster Sarayı'nda bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Donaldson, geçen hafta çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, Kuzey İrlanda Polisinden (PSNI) 13 Ekim'de, 2016'da Londra'da işlendiği bildirilen bir tecavüz suçuna ilişkin ihbar aldığını açıkladı. Polis, şüphelinin şu anda 63 yaşında bir erkek olduğunu belirterek soruşturmanın erken aşamada bulunduğunu ve henüz gözaltı işlemi yapılmadığını bildirdi.

KADININ İHBARI LONDRA POLİSİNE İLETİLDİ

BBC, soruşturmadaki şüphelinin Donaldson, iddia edilen olayın yerinin ise Westminster Sarayı olduğunu belirtti. Habere göre bir kadın, Donaldson hakkında Kuzey İrlanda'da polise ihbarda bulundu. PSNI, olayın Londra'da gerçekleştiği iddiası nedeniyle konuyu Londra Metropolitan Polisine iletti.

BBC'nin haberinde, kadının içkisine ilaç atıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca eski bir PSNI yetkilisinin Donaldson'u Parlamento binasında sarhoş gördüğüne ilişkin anlatımına yer verildi.