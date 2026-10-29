Duşta, havuzda veya denizde uzun süre kalan kişilerin parmak uçlarında oluşan kırışıklıkların nedeni, sanıldığı gibi yalnızca derinin suyu emmesi değil. Bilimsel araştırmalar, bu sürecin sinir sistemi ve kan damarlarıyla bağlantılı olduğunu gösterirken 2025 yılında yayımlanan bir çalışma, kırışıklıkların her defasında benzer desenlerde oluştuğunu ortaya çıkardı.

MEĞER NEDENİ SUYU EMMESİ DEĞİLMİŞ

Uzun yıllar boyunca parmakların suda buruşmasının, derinin suyu emerek şişmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak araştırmalar, bu olayda otonom sinir sisteminin kontrol ettiği kan damarı daralmasının önemli rol oynadığını gösteriyor.

Parmaklar uzun süre suya maruz kaldığında deri altındaki küçük kan damarları daralıyor ve dokunun hacminde değişim meydana geliyor. Bunun sonucunda parmak uçlarında belirgin kırışıklıklar oluşuyor. Bazı sinir hasarlarında bu tepkinin görülmemesi de sinir sisteminin süreçteki rolünü destekliyor.

ISLAK NESNELERİ TUTMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR OLABİLİR

Newcastle Üniversitesi araştırmacılarının 2013 yılında yayımladığı bir çalışmada, buruşmuş parmakların ıslak nesneleri taşımayı kolaylaştırabileceği görüldü. Deneyde katılımcılar, parmakları buruşmuş durumdayken su içindeki nesneleri ortalama yüzde 12 daha kısa sürede taşıdı.

Buna karşın sonraki bir araştırmada aynı avantajın gösterilememesi, kırışıklıkların kavrama üzerindeki etkisinin henüz kesinleşmediğini ortaya koydu.

2025 ARAŞTIRMASINDA DİKKAT ÇEKEN BULGU

Binghamton Üniversitesi araştırmacılarının 2025 yılında yayımladığı çalışmada, parmakların her suya girişte benzer şekilde buruşup buruşmadığı incelendi. Gönüllülerin parmakları 30 dakika suda bekletildi ve oluşan kırışıklıklar farklı zamanlarda tekrarlanan deneylerle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, kırışıklıkların yön ve şekil bakımından büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu durumu, deri altındaki kan damarlarının konumlarının büyük ölçüde sabit kalmasıyla ilişkilendirdi.