Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024’te “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında Serdal Tanak’ın evine düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirdi. Tutuklanan Tanak’ın telefonunun incelenmesiyle uluslararası yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Savcılık izniyle genişletilen soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarını işlediği belirlendi. MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar TL’lik şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Soruşturmaya gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da dahil edildi.

KKTC VE KARADAĞ OPERASYON MERKEZİ

Örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi. KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC bağlantıları bulunduğu, KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı ve örgüt içinde yüzde 70 pay aldığı belirlendi.

PARALO: 5 LİRA

Teknik ve fiziki takipte, aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği, kuryelerin seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotu parola olarak kullandığı saptandı. Kapalı Çarşı ile Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizlerle teslim ettiği ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı ortaya çıktı.

RASİM DE TUTUKLU

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Uzun’un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta 21 ilde düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 154 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Uzun, Kütahyalı ve cezaevindeki Tanak’ın da bulunduğu 135 kişi tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.