Forbes’un Çarşamba günü yayımladığı listeye göre, üniversiteyi terk ettikten sonra yapay zeka şirketi kuran, sonra da partilerden partilere akan Lucy Guo, dünyanın en genç kadın milyarder oldu.

Guo, hayatı doruklarında yaşamakla kalmadı, ünlü şarkıcı Taylor Swift'i de tahtından etti. Zira Guo'dan önce 'dünyanın en genç kadın milyarderi ünvanı pop yıldızına aitti.

Guo, Henüz 21 yaşındayken Scale AI adlı şirketi kurdu. Guo'nun şirketin değeri ise 25 milyar dolar olarak hesaplandı.

Partici kişiliğiyle bilinen Guo, aynı zamanda marjinal giyimi popüler kültür ikonlarını biriktirmesiyle de biliniyor. Milyader iş insanı, başarıdan başarıya koşuyor.

ÜNİVERSİTEYE GİRDİĞİ GİBİ ÇIKTI

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi’nde büyüyen Guo, Çinli göçmen bir ailenin kızı. Ortaokulda kodlama öğrendi, ardından Carnegie Mellon Üniversitesi’ni girdiği gibi bıraktı.

ABD'nin savunma ve istihbarat sistemleri devi Palantir'in başkanı Peter Thiel’in verdiği 100 bin dolarlık bursla girişimciliğe yönelen Guo, Quora’da çalışırken tanıştığı Alexandr Wang ile Scale AI’yı kurdu.

Yapay zeka şirketin operasyon ve üretim tasarımı Guo’ya emanet edilirken, Wang CEO olarak görev aldı.

Birçok yapay zeka modelini "zorlu koşullarda" eğiterek yapay zekayı daha da verimli bir hale getirmeye amaçlayan Scale AI, kısa sürede bir endüstri devine dönüştü. Guo'da pazarın tanınan isimlerinden biri oldu.

PARTİ CANAVARI MİLYARDER

Guo, teknoloji dünyasında farklı yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Miami’de bir dairesi, Los Angeles’ta bir evi var.

Yemeklerini hiç kendisi yapmıyor, her zaman yemek siparişi veriyor. Tatilde bile günde sekiz saat çalışıyor ve günde iki kez fitness derslerine katılıyor. Ayrıca tekno-dans partilerinde vazgeçilmez bir isim olarak tanınıyor.

DAVA AÇILDI

Guo şu anda Passes adlı içerik platformunun da başında. Platform, içerik üreticilerine yüksek gelir vaat ediyor ve geçen yıl 40 milyon dolar yatırım aldı.

Ancak Şubat ayında açılan bir dava, reşit olmayan içerik üreticilerine uygunsuz içerik paylaşımı izni verdiği gerekçesiyle Passes’i hedef aldı.

Guo’nun avukatları bu iddiaları iftira olarak tanımladı ve tüm uygunsuz içeriklerin kaldırıldığını açıkladı. Davanın düşmesi için başvuru yapıldı.