Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, geçtiğimiz eylülde AKP’ye katılmıştı. Ustaoğlu’nun parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

Ustaoğlu, CHP’deyken “2029’u zor görürsün” diyerek tehdit eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’la Meclis’te buluştu. Bir de üstüne hediye verdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada “Kendini kurtarmak için yapıyor” yorumlarını getirdi.

AĞIR KONUŞMUŞTU

AKP’li Baykan, nisanda şunları söylemişti:

“Seydişehir’in Belediye Başkanı, seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin. Silah ruhsatı harcını, ayakkabılarını belediyeye ödetmişsin. Meclis üyelerin bile encümen seçiminde dediğini yapmamış. Böyle gidersen 2029’u zor görürsün.”