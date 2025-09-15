AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in siyasi transferi nedeniyle komşusunun hakaret edip, suratına tükürdüğü iddia edildi. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Burak Doğan, Gürzel’in suratına tükürüldüğünü açıkladı.

GÜRZEL’İN KOMŞUSU

CHP’li Beykoz Belediyesi’nin Başkanı Alaattin Köseler, 185 gün Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Eylül’de ilk duruşmasında tahliye edildi.

Köseler, savcılığın itirazı ile 7 Eylül’de yeniden tutuklandı. Köseler’in yerine vekalet eden Gürzel AKP’ye geçti. Gürzel’in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI Özlem Vural Gürzel’e rozetini Erdoğan taktı. Gürzel, “Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Gürzel’in ikamet ettiği sitedeki bir komşusu, AKP kararına tepki gösterip hakaret ettiğini aktaran Doğan, X hesabından şunları söyledi:

“Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural, CHP’den istifa etmesinin ardından oturduğu sitede bir komşusu tarafından hakaretlere uğramış. Çocuklarının yanında hakarete uğrayıp üstüne bir de tükürmüşler. Ve bunu yapan yine bir ‘kadın.’ Yazık.”

Aydın’da meclis üyeleri tükürük için ‘söylemseldi’ demişti

AKP’ye geçenlere yönelik tükürüklü eylemin ilki Aydın Söke’de Ağustos ayında gerçekleşmişti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesinin ardından Söke’de de CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen 4 Meclis üyesine bir etkinlikte mahalle sakini iki kadın tükürüklü protestoda bulunmuştu. AKP’ye geçen isimler “Yüzümüze tükürük gelmedi” demişti.