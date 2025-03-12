Eski CHP'li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen katıldığı bir televizyon programında CHP kurultayına dair ilginç bir iddiada bulundu.

'KURULTAY İPTAL EDİLEBİLİR' İDDİASI

Sevigen, kurultay sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Gürsel Tekin'e "On, on beş gün bekleyin, kurultay iptal edilebilir" dediğini ileri sürdü.

'BEN AÇIKLAYAMAZ MIYIM?'

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, Mehmet Sevigen'in kurultay iddiasını yalanladı.

"Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir şey dese ben bunu kendim açıklayamayacak cesarette biri miyim?" diyen Tekin, parti kurmadan önce Kılıçdaroğlu'nu aradığını, onun da kendisine 'Böyle bir şeye gerek yoktu' dediğini aktardı.

'KARARSIZLAR PARTİSİ'

CHP’de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak görev yapan Tekin, Şubat 2024’te partiden istifa etmişti.

Tekin, yeni parti hazırlığını “Kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor” diyerek duyurmuştu:

“Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.

Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…”