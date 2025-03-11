CHP kurmayları, parti kuracağını açıklayan eski genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin hakkında ilk kez yorum yaptı.

Parti kurmayları, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun. Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye’nin muhalefet problemi yok. Türkiye’nin bir iktidar problemi var. AKP’nin sorun çözme potansiyeli bitmiş durumda. Sorunun kendisi AKP" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini ve yeni bir parti kuracağını açıkladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz." ifadelerine yer verdi.