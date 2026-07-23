CHP'de mahkeme kararı sonrası yaşanan yönetim tartışmaları parti eğitim kadrolarına da yansıdı. Bülent Ecevit Siyaset Okulu bünyesinde görev yapan aktif eğitmenlere ilişkin paylaşılan değerlendirme metninde, eğitmenlerin büyük bölümünün Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı tutum aldığı ifade edildi. Metinde, çok sayıda eğitmenin çalışmalarını "Özgür Okul" adı altında sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

'979 EĞİTMEN ÖZGÜR OKUL GRUPLARINDA ÖRGÜTLENDİ'

Paylaşılan değerlendirme metnine göre, Mayıs 2026 itibarıyla görev yapan bin 116 aktif eğitmenden 979'u "Butlan Yönetimi" olarak tanımlanan yönetime açık şekilde karşı çıkarak "Özgür Okul" WhatsApp gruplarında örgütlendi. Metinde, 12 eğitmenin mevcut yönetime destek verdiği, bazı eğitmenlerin sürecin netleşmesini beklediği, küçük bir grubun ise mücadeleden çekildiğini bildirdiği ifade edildi.

Aynı metinde, Bülent Ecevit Siyaset Okulu ile birlikte çalışan akademisyenlerin de "Özgür Okul" gruplarıyla gönüllü olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Değerlendirme metninde, 979 eğitmenin Türkiye'nin farklı illerinden isimlerin yer aldığı 70 çalışma grubuna ayrıldığı kaydedildi. Grupların, eğitmenler arasında dayanışmayı güçlendirmek, farklı bölgelerdeki örgütsel deneyimleri paylaşmak ve teorik-ideolojik çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturulduğu aktarıldı.

Her çalışma grubu için il ve bölge koordinatörlerinin önerileri doğrultusunda kolaylaştırıcılar belirlendiği, yoğun başvuru nedeniyle bu isimlerin kura yöntemiyle seçildiği ifade edildi.

YENİ YAYIN PLATFORMU HAZIRLIĞI

Metinde ayrıca, birlikte çalışılan akademisyenlerin yeni bir yayın platformu hazırlığında olduğu belirtildi. Söz konusu platform aracılığıyla hem yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasının hem de teorik ve ideolojik tartışmaların daha geniş bir zeminde sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İl koordinatörlerine de çalışma gruplarıyla ilgili bilgilendirmelerin düzenli yapılması yönünde çağrı yapılan metinde, bazı eğitmenlerin aynı dönemde mevcut yönetim tarafından da aranması nedeniyle iletişim süreçlerinde hassas davranılması istendi.