Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 'belediye meclis üye listesinin belirlenmesinde dahli olması' gerekçesiyle parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklama yaptı. Kara, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğim daha küçücük çocukken duvarlara 'Ecevit' yazmakla, 'altı ok' çizmekle başladı." ifadesini kullandı.

"GENEL BİR REFLEKS OLARAK GÖRÜYORUM"

Parti üyeliğimin "belediye meclis üye listesinin belirlenmesinde dahlinin olması" gerekçesiyle MYK kararıyla askıya alınmış olmasına ilişkin Kara, "Planlı algı operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışılan partimin üst yönetiminin verdiği genel bir refleks olarak görüyorum. Keza siyasi tarihimizde olağanüstü dönemlerin olağanüstü kararları beraberinde getirdiğini kuşaklardır deneyimliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir. Yarın yargılama süreci tamamlanıp haklılığımız ortaya çıktığında yolumuza Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yaşadığımız süreç iftira ve yalanlarla "CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz" hayaliyle elini ovuşturanlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız. Sizleri çok seviyorum. Saygı ve sevgilerimle.