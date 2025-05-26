Kurban Bayramı öncesinde cezaevindeki 405 bin kişi ve milyonlarca yakını ‘infaz düzenlemesini’ bekliyor. Üç parti, bu konuda hazırlanan yasa çalışmasında anlaşmaya vardı.

AKP ve MHP’nin ayrı çalışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’nin çalışmasını da dahil edin” talimatı üzerine geçen hafta iki partinin yöneticileri tarafından ele alındı. AKP yöneticileri, ittifak ortağının önerileri doğrultusunda yapılan değişikliği DEM Parti’ye iletti.



‘SÜREÇTE RAHATLARIZ’

Görüşmede, DEM Partili yetkililer, ‘yaşlı, hasta ve çocuklu anne’ olarak tarif ettikleri 3 bin kişinin de düzenlemeye eklenmesini istedi. Hatta DEM’liler bu öneriyi AKP’li yöneticiye iletirken, “Siz bu öneriyi kabul ederseniz, ‘terörsüz Türkiye’ sürecinde elimizi rahatlatır, daha rahat yol alırız” ifadesini kullandı.

‘55 BİN KİŞİ İDDİASI’

Üç partinin anlaşmaya vardığı düzenlemenin hafta başında TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi olarak verilmesi bekleniyor. Anlaşmazlık yaşanmaması halinde, 6 Haziran’dan önce bu konudaki düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Kovid düzenlemesinden kapsam dışı kalan binlerce mahkum da yeni paketin açıklanmasını bekliyor. 55 bin kişinin yararlanacağı iddia edilen teklifin kaç kişiyi kapsayacağı Meclis’teki görüşmelerde ortaya çıkacak.