TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yarın TBMM’de yarın toplanacak olan komisyonun ilk toplantısı öncesinde koordinatör komisyon üyeleri ile makamında bir araya geldi. Toplantıya AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya katıldı. İlk toplantı öncesinde komisyonun işleyişi, ismi ve partilerin komisyona bakış açılarının tartışıldığı görüşme, saat 14.00’te başladı ve 2 saat sürdü.

Toplantıda komisyonun karar yeter sayısının ne olacağı tartışılırken CHP dışındaki partilerin 5’te üç oranını kabul ettiği ancak CHP’nin karar yeter sayısı için 3’te iki oranında ısrar ettiği öğrenildi.

SONUÇ ALINAN BİR TOPLANTI OLMADI

Toplantının içeriğine ilişkin bilgi veren muhalefet kaynakları komisyonun ismiyle ilgili bir karar alınmadığını, kararın yarın alınmasını beklediklerini belirtti. Muhalefet temsilcisi, “İsimle ilgili sonuç alınan bir toplantı olmadı, hatta geçmişe göre geri bir noktaya düştük gibi bir şey oldu” dedi. İktidarın daha teknik bir komisyon çalışması yürütmek yönünde istekli olduğu öğrenilirken muhalefet partileri arasında bakış açısı farklılıklarının varlığına dikkat çekildi.

HANGİ PARTİ HANGİ İSMİ ÖNERDİ?

Edinilen bilgiye göre MHP, komisyonun ismi konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” isminde ısrarcıyken, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un önerdiği iddia edilen “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ismi toplantıda gündeme gelmedi. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün Kurtulmuş ile yapılan görüşmeden önce TBMM’de düzenlediği basın toplantısında isim önerilerini “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" olarak duyurmuştu.

Hükümetin daha teknik ve hızlı bir çalışma yapmak istediğine dikkat çeken muhalif komisyon üyesi, çalışmaların günün sonunda demokratikleşmeye hizmet etmesini beklediklerini belirtti. İktidar cephesinin çalışmalara ilişkin teknik odaklı bakış açısına karşı CHP’nin geniş kapsamlı bir çalışma istediği, DEM Parti’nin ise Kürt sorunun ilk elden konuşulması gerektiğine dikkat çektiği yorumu yapıldı.

Toplantıda komisyon çalışmalarının basına açık ya da kapalı olması konusu da tartışıldı. Parti temsilcilerinin komisyona ilişkin servis edilen spekülatif haberlerin süreci gölgeleyebileceğini vurgulayarak komisyon toplantılarının sürecin daha sağlıklı yürümesi için basına kapalı olması gerektiği yönünde görüş belirttiği de öğrenilen bilgiler arasında. Ayrıca komisyon toplantı tutanaklarının yayımlanması da tartışıldı.

20 VE 10 DAKİKALIK GÖRÜŞMELER

Edinilen bilgiye göre ayrıca yarın yapılacak ilk komisyon toplantısında grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine 20’şer dakika, grubu bulunmayan komisyon üyelerine ise 10’ar dakika konuşma süresi verilecek.

Öte yandan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmenin ardından AKP komisyon üyeleri, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AKP Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi Abdulhamit Gül başkanlığında saat 17.00’de komisyon çalışmalarına ilişkin detayları görüşmek üzere TBMM’de bir araya geldi.