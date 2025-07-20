Muhalefet erken seçim için bastırırken iktidar seçim için 2028'i yani normal seçim zamanını işaret ediyor. İktidar kulislerinde 2027 Kasım gibi tarihler konuşulsa da henüz net bir seçim tarihi yok.
Anket şirketleri ise her ay halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
İşte araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde partilerin oy oranları...
AKP
GENAR: % 35.2 PİAR: % 30.2 ORC: % 30.0
CHP
GENAR: % 32.0 PİAR: % 32.5 ORC: % 30.5
MHP
GENAR: % 9.0 PİAR: % 8.6 ORC: % 7.4
DEM Parti
GENAR: % 9.8 PİAR: % 7.7 ORC: % 7.6
İYİ Parti
GENAR: % 3.9 PİAR: % 4.6 ORC: % 5.1
ZAFER Partisi
GENAR: % 3.2 PİAR: % 5.1 ORC: % 4.2
Yeniden Refah Partisi
GENAR: % 3.1 PİAR: % 3.8 ORC: % 3.6
TİP
GENAR: % 1.3 PİAR: % 1.2 ORC: % 1.6