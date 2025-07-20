Muhalefet erken seçim için bastırırken iktidar seçim için 2028'i yani normal seçim zamanını işaret ediyor. İktidar kulislerinde 2027 Kasım gibi tarihler konuşulsa da henüz net bir seçim tarihi yok.

Anket şirketleri ise her ay halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

İşte araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde partilerin oy oranları...

AKP

GENAR: % 35.2 PİAR: % 30.2 ORC: % 30.0

CHP

GENAR: % 32.0 PİAR: % 32.5 ORC: % 30.5

MHP

GENAR: % 9.0 PİAR: % 8.6 ORC: % 7.4

DEM Parti

GENAR: % 9.8 PİAR: % 7.7 ORC: % 7.6

İYİ Parti

GENAR: % 3.9 PİAR: % 4.6 ORC: % 5.1

ZAFER Partisi

GENAR: % 3.2 PİAR: % 5.1 ORC: % 4.2

Yeniden Refah Partisi

GENAR: % 3.1 PİAR: % 3.8 ORC: % 3.6

TİP

GENAR: % 1.3 PİAR: % 1.2 ORC: % 1.6