Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.



CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından karara tepki göstererek kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın, 26 Ekim 1943'te Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'daki Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda, lise eğitimini ise Gazi Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden 1968 yılında mezun oldu. İngiltere'de kalkınma ekonomisi alanında lisansüstü eğitim aldı.

Mezuniyetinin ardından Devlet Planlama Teşkilatında uzman yardımcısı ve uzman olarak çalışan Karayalçın, 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında müsteşar yardımcılığı yaptı. Siyasete geçmeden önce kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve kooperatifçilik alanlarında deneyim kazandı.

Karayalçın, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Eylül 1993'e kadar sürdürdüğü görevinde, özellikle kentleşme ve konut kooperatifçiliği alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Kent-Koop'un kurucuları arasında yer alan Karayalçın, 1981-1991 yılları arasında kuruluşun genel başkanlığını yürüttü. Ayrıca Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Karayalçın, 1993 yılında SHP'nin 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçildi. Aynı dönemde DYP-SHP koalisyon hükümetinde görev aldı. Önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Karayalçın, daha sonra Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu görevlerini 1994-1995 yıllarında sürdürdü.

1995 yılında SHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesi sürecinde genel başkanlıktan ayrıldı. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde CHP listesinden Samsun milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20. Dönem milletvekilliği yapan Karayalçın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulundu.

Karayalçın, 1999 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday oldu ancak seçilemedi. 2001 yılında CHP'den ayrıldı ve 2002'de Fikri Sağlar ile birlikte Sosyaldemokrat Halk Partisinin yeniden kurulmasında rol aldı. 2004 yerel seçimlerinde SHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. 2008'de CHP'ye dönen Karayalçın, 2009 yerel seçimlerinde de aynı görev için aday gösterildi ancak seçimi kazanamadı.

2012-2014 yılları arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yapan Karayalçın, Aralık 2014'te CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi ve bu görevini Aralık 2015'e kadar sürdürdü. 2016'da CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı yaptı. 2017-2020 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulunda CHP temsilcisi olarak görev aldı.

Murat Karayalçın, Neşe Karayalçın ile evlidir ve bir çocuk babasıdır. Siyasi yaşamının yanı sıra kentleşme, kooperatifçilik ve kamu yönetimi alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır.