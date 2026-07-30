Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezine gitti.

‘SİZ BURADAYKEN BİZ DE BURADAYIZ’

Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tokalaştı. Çalışanlara "Siz daha gitmediniz mi" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

1 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Ahmet Davutoğlu'nun parti binasına gitmesinden kısa bir süre sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi genel merkezine gitti. İki lider ve heyetleri yaklaşık bir saat görüştükten sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı aracına kadar uğurladı.