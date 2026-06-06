Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan parklar, bahçeler, mesire yerleri ve diğer tüm kamusal açık alanlarda gerçekleştirildiği iddia edilen "gayriahlaki işler"in önüne geçilmesi için harekete geçti.
Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini doğrudan yetkililere iletebilmesi için özel bir ihbar hattı oluşturuldu.
AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP’ye transferi konuşuluyordu. Ancak AKP grubunda rozet takılmasından son dakika vazgeçildi. Belediye binası önünde tören hazırlığı yapıldı, Keçiören teşkilatından partililer Meclis’e taşındı ancak transfer sessiz sedasız rafa kaldırıldı. AKP kulislerinde, “Erdoğan’a son dakika özel bilgi gitti, rozet takma askıya alındı” deniliyor.